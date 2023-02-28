İsrael Poblete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Poblete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Poblete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Poblete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Poblete 22 Haziran 1995 tarihinde Maipú şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Israel Elías Poblete Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Poblete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. İsrael Poblete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İsrael Poblete'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsrael Poblete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Poblete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsrael Poblete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Poblete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

31 Aralık 2018 yılında Cobresal

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

2 Şubat 2022 yılında U. de Chile

İsrael Poblete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Poblete şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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