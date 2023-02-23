İsrael Puerto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Puerto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Puerto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Puerto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Puerto 15 Haziran 1993 tarihinde El Viso del Alcor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Israel Puerto Pineda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Puerto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Implica-T yapmaktadır. İsrael Puerto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsrael Puerto'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsrael Puerto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Puerto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsrael Puerto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Puerto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2014 yılında Villarreal CF B

5 Mart 2015 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2016 yılında Racing

20 Temmuz 2017 yılında CD Mirandés

7 Ağustos 2018 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2019 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

İsrael Puerto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Puerto şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İsrael Puerto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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