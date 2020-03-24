İsrafil Kumbasar kimdir? Birçok internet kullanıcısı Kumbasar hakkında arama yapmaya başladı. Sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında uygunsuz paylaşımlarda bulunan Yeniçağ Gazetesi eski yazarı İsrafil Kumbasar, şiddet gördüğü gerekçesiyle yüzü kanlı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşımının ardından İsrafil Kumbasar ile bahsettiği olaya ilişkin video internette aranmaya başlandı. Peki İsrafil Kumbasar kimdir? | Ne dedi? | İsrafil Kumbasar dayak videosu izle Ayrıntılar haberimizde...

İSRAFİL KUMBASAR KİMDİR?

İsrafil Kumbasar, Yeniçağ gazetesi eski yazarlarından aynı zamanda da hukukçudur. İsrafil Kumbasar'ın MHP Lideri Bahçeli'ye sosyal medyada söylediği sözler yüzünden darp edildiği iddia ediliyor. Kumbasar, kendi söylemiyle ülkücüdür ancak MHP lideri Bahçeli'ye karşıdır. Sosyal medya hesabı Facebook'tan hakaret dolu paylaşımlarda bulunmaktadır.

İSRAFİL KUMBASAR NE DEDİ?

Yeniçağ Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapan avukat İsrafil Kumbasar,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli için “Şu Devlet Bahçeli’ye corona virüsü bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu yahu?” ifadelerini paylaştı.

Kumbasar'ın paylaşımı ülkücü camiada büyük tepki çekti.

İSRAFİL KUMBASAR DAYAK VİDEOSU

Bir süre sonra ise Kumbasar gittiği semt pazarında 5-6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kumbasar'ın darp edildiği ana ait görüntüler, soysal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında uygunsuz paylaşımlarda bulunan Yeniçağ Gazetesi eski yazarı İsrafil Kumbasar, şiddet gördüğü gerekçesiyle yüzü kanlı bir fotoğrafını paylaştı.

İsrafil Kumbasar’ın bu paylaşımı sonrasında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da fotoğrafı kullanarak bir paylaşım yaptı. Akçay yaptığı paylaşımda, “Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar” ifadelerini kullandı.

Erkan Akçay'ın paylaşımı: