İsraftan kurtarılan 500 ton ürün, ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye ulaştırıldı

CarrefourSA, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında oluşturulan Destek Market'e 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaşmasını sağladı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer ve TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk'un katılımıyla CarrefourSA İstinye Hiper'de, gerçekleştirilen basın toplantısıyla CarrefourSA ve TİDER'in israfı önlemeye yönelik faaliyetleri ve hedefleri paylaşıldı.

H. Serhan Süzer: "Dünyada kullanılacak entegre bir modeli hayata geçirdik"

"2010 senesinde gıda firmaları ve temsilcileriyle kurmuş olduğumuz derneğimizin gıda bankacılığının çatı kuruluşu haline gelmiş olmasında CarrefourSA'nın payı çok büyüktür" diyerek konuşmasına başlayan TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer; "TİDER'de entegre çalışan iki önemli vizyonumuz var. Birincisi israfı önlemek ve ikincisi de ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinden durmalarını sağlamak. İsraftan kurtardığımız gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaç ürünlerini gıda bankaları aracılığıyla insanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra meslek edindirme, sivil toplum kuruluşu dayanışması ve mikro girişimcilik programlarımızla ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz. Oluşturduğumuz entegre modelle dünyadaki tüm gıda bankalarının akredite olduğu Global Foodbanking Network'ten (GFN) 2017 senesinde inovasyon ödülü kazandık. İnovatif modelimizi teknolojiyle destekleyerek ürün tedariki için Destek Bulutu ve meslek edindirme için de Destek İK yazılımlarımızı ortaya çıkardık. Türk sivil toplum kuruluşu açısından gurur verici bir noktaya gelen TİDER'in entegre modeli ve teknolojilerinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kullanılacağını düşünüyorum. Vatana, millete ve insanlığa hayırlı olsun" dedi.

Kutay Kartallıoğlu: "İnsanlara yardım eli ulaştıran bir yapının ana destekçisi olmak gurur verici"

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu ve bu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirterek; "CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmak vizyonuyla da hareket ediyoruz. Bu çerçevede, TİDER ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli ulaştıran bir yapının ana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. TİDER ile iş birliğimiz, 2012 yılında yaptığımız bağışla başladı. Ardından 2015 yılında TİDER Destek Marketleri kuruldu. İş birliğimizin altıncı yılını tamamlarken TİDER ağına bağlı 20 bin ihtiyaç sahibi kişiye ürün ulaştırdık. Temel İhtiyaç Derneği'nin yanı sıra Ankara'dan Bolu'ya, Eskişehir'den İzmir'e ve Bursa'dan Adana'ya kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki 22 gıda bankasının CarrefourSA'lardan bağış alması, işbirliğimizin değerini paha biçilemez hale getirdi. Altı yıl önce başlattığımız iş birliği kapsamında 2015 yılından itibaren son kullanma tarihi geçmemiş ancak satış vasfını yitirmiş ürünleri TİDER'e bağışlıyoruz. Bugün baktığımız zaman CarrefourSA olarak TİDER'le iş birliğimiz kapsamında 500 ton ürünün israftan kurtarıldığını görüyoruz. Böylelikle 1270 tonluk karbon salınımını da engellemiş olduk" dedi.

Hande Tibuk: "Gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz"

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise CarrefourSA ile başarılı işbirliklerinin kurumun tüm marketleriyle ülke çapına yayılacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek; "Şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Bu gıda bankalarının 12'si depo, 4'ü market ve 6'sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 adet CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dâhil etmektir. TİDER'in her ilçede tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensiplerinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla hayvanlara ve yine her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla da organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme vizyonumuz var. Bu vizyonumuzu bizimle aynı değerleri taşıyan diğer tüm STK'larla, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla beraber Türkiye çapında gerçekleştirip ülkemizin sıfır atık vizyonuna önemli katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Tasarlayacağı bez torbalarla ihtiyaç sahiplerine destek olacak olan Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, ise şu ifadelerde bulundu: "Plastik poşetlerin çevreye vermiş olduğu zararın farkında olan bir vatandaşım. Bu anlamda da farklı dayanışma gruplarıyla çalışmalar yürütüyorum. Bez torbalar bizim geçmişimizde olan büyüklerimizin kullandığı bir ürün. Bu ürünü bir moda haline getirmek çok güzel olacaktır. Tasarımını yapacağım torbaların çok kullanışlı olmasını, insanların günlük yaşantılarında da rahatlıkla bunları kullanmalarını istiyorum. Bu ürünlerden gelecek olan tüm gelir Temel İhtiyaç Derneği'ne gidecek."

Süreç Nasıl İşliyor?

Destek Marketler'den ve sonrasında istihdam yönlendirme çalışmalarından faydalanacak aileler, TİDER tarafından belirleniyor. Aileler, TİDER'in başvuru formlarına kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar ve TİDER'den ulaşabiliyorlar. Başvurular içinden olumlu değerlendirme alanlara durumlarına göre aylık bir limit belirleniyor. Sisteme girişi yapılan aileler, her ay diledikleri şekilde Destek Market'ten alışveriş yapabiliyorlar. Destek Marketlerden veya sistemde olan aşevlerinden yararlanan ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için ailelerdeki çalışabilecek durumda olanlar saptanıp iş bulunuyor veya mikro girişimcilik programına yönlendiriliyor. Ayrıca ailelere destek olmak için farklı alanlarda çalışan STK'larla işbirliği yapılıyor.

Kaynak: İHA