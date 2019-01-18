İsrail askerleri 14 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri abluka altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli kadınların çocuğu İsrail askerlerine vermemek için verdiği mücadelesi kameralara yansıdı.

İsrail askerleri abluka altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde 14 yaşındaki Tarık Hikmat Eştivi isimli bir çocuğu gözaltına aldı. Eştivi'nin evine baskın düzenleyen askerler çocuğu zorla evden çıkarmaya çalıştı Bu esnada toplanan komşular İsrail askerlerinin küçük çocuğu alıkoymalarına engel olmaya çalıştı. İsrail askerlerinin havaya ateş açarak toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışmasına karşın özelikle Filistinli kadınların askerleri engellemeye çalışırken verdikleri mücadele dikkat çekti.

Kaynak: İHA