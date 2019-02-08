İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İsrail askerleri 2 Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri 2 Filistinli genci öldürdü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail askerleri 2 Filistinli genci öldürdü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı uzun süredir Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 2 Filistinli vatandaş yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada hayatını kaybedenlerin isimleri, Hassan Iyad Shalabi (14) and Hamza Mohammed Roshdi (18), olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.