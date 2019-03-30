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İsrail askerleri 2'si çocuk, 3 Filistinliyi öldürdü

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlara...

İsrail askerleri 2'si çocuk, 3 Filistinliyi öldürdü

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlara İsrail'in tepkisi yine çok sert oldu.

Düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 Filistinli hayatını kaybetti, 200'den fazla Filistinli de yaralandı.

m Nidal Sakr Amara'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans İsrail askerlerinin hedef gözeterek açtıkları ateşte. aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 200'den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

DHA

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