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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Yahudi yerleşim biriminde, Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tekoa yerleşim biriminde, İsraillilerin...

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Yahudi yerleşim biriminde, Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tekoa yerleşim biriminde, İsraillilerin araçlarına molotof kokteylleri attıkları gerekçesiyle 2 Filistinli gence ateş açtı. Gerçek mermilerin gençlerden birine isabet ettiği, diğerinin ise kaçmayı başardığı kaydedildi.

Haberde, Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılan Filistinlinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.


Kaynak: AA




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