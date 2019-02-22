İsrail askerleri 'Büyük Dönüş' gösterisine müdahale etti, 1 çocuğu öldürdü

Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırında yaptıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerileri müdahale etti. Silah da kullanan İsrail askerleri, 1 çocuğu öldürdü, 41 kişiyi de yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin Sağlık Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde "Büyük Dönüş" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 yaşındaki Yousef Saeed Dayeh'in silahla vurularak öldürüldüğünü; 3'ü ağır 41 göstericinin yaralandığını duyurdu.

'Büyük Dönüş" gösterileri kapsamında Mart 2018'den bugüne İsrail askerlerinin saldırısında 223 kişi öldürüldü, 23 binden fazla kişi yaralandı.

DHA