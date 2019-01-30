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  3. İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü.

İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü.

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te bulunan bir askeri barikata yanaşan 16 yaşındaki Filistinli Semah Mübarek'i sokak ortasında öldürdü. Okuldan dönerken askeri barikatta duran İsrail askerini bıçakladığı iddia edilen Semah Mübarek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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