İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!

İsrail askerlerinin Filistinli halka zulümleri bitmiyor. Batı Şeria'nın Tulkarm şehrinde İsrail kuvvetleri 25 yaşındaki bir genci Ramazan'ın ilk gününde öldürdü.

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İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!

İsrail kuvvetleri, Ramazan ayının ilk gününde de Filistinlilere karşı saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk saatlerinde Batı Şeria’ya bağlı Tulkarm kentinde Filistinli bir genci öldürdü.

İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!

İSRAİL KUVVETLERİNİN BASKILARI BİTMİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin Amir Imad Abu Khadija olduğu aktarıldı. Sağlık yetkileri ise Khadija’nın kafasından kurşunla vurulmuş bir şekilde hastaneye getirildiğini ifade etti.
Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Khadija’nın yaşadığı semte baskın gerçekleştirdiğini, yolu araç trafiğine kapattığını söyledi.

İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!

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