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  3. İsrail askerlerinden bir vahşet daha! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli'yi öldürdü

İsrail askerlerinden bir vahşet daha! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli'yi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

İsrail askerlerinden bir vahşet daha! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli'yi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerleri, 17 yaşındaki bir çocuk ile 23 yaşındaki bir genci vurarak öldürdü.

İsrail askerlerinden bir vahşet daha! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli'yi öldürdü

5 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle vurduğu 3'ü ağır olmak üzere yaralı 5 Filistinlinin Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinden bir vahşet daha! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli bazı isimlerin gözaltına alınması için Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, kamptaki Filistinlilerin İsrail askerlerine ateş açtığı ve hafif yaralanan bir askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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