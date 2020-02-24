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  3. İsrail askerlerinin Ramallah'ta açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Ramallah'ta açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesi yakınlarında Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.İsrail...

İsrail askerlerinin Ramallah'ta açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesi yakınlarında Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı. Olayın ardından İsrail askerleri Beyt Sira beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren bölge sakinleri ile askerler arasında arbede yaşandı.

- Yaralı Filistinliler tedavi altında

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Sira beldesinde kauçuk kaplı mermiyle yaralanan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilerden birinin omuzundan, diğerinin de bacağından vurulduğu, durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA




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