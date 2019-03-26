İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, "İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi.