İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak açıklama!
Netanyahu, İran’ın Abadeh’te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini söyledi ve İsrail’in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran’ın tesisi imha etmeye karar verdiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaştı. Netanyahu, İsrail istihbaratınca keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu belirtti.
Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran’ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad’daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.
Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı.
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