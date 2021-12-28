İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten 'nükleer' mesajı: İyi bir anlaşma olabilir

2015'te İran ve 5 ülkenin nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin 8. turunun başlamasından bir gün sonra İsrail askeri radyosuna konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran ile diğer ülkeler arasında "iyi" bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını söyleten İsrail Başbakanı Naftali Bennett, evcut müzakerelerden böyle bir sonucun çıkacağına dair çekinceleri olduğunu belirtti.

Bennett açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir. Şu anda, mevcut dinamiklerde bunun gerçekleşmesi bekleniyor mu? Hayır, çünkü çok daha sert bir duruşa (İran'a karşı) ihtiyaç var”

BENNETT, NETANYAHU'NUN SUÇLAMALARINA SERT ÇIKTI

Bennett ayrıca önceki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ile "sürpriz olmayan" politikalar izleyeceği yönünde anlaşma yaptığına dair suçlamalarına da karşı çıktı.

Bennet, "İsrail her zaman eyleme geçme hakkını koruyacak ve kendisini tek başına savunacaktır” dedi. Bennett, nükleer anlaşma müzakerelerine katılan taraflara İran’a karşı daha katı davranmaları tavsiyesinde bulundu.