İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülke genelinde protestolara neden olduğu yargı reformunu geri çekti. Günler süren protestoların sonuç verdiği gösterilerde İsrail büyük bir iç karışıklığa doğru sürükleniyordu.

YAYINLAMA
Google News
İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!

Günlerdir milyonlarca İsrail halkının sokakta protestolar yapmasına neden olan yargı reformuna ilişkin Netanyahu geri adım attı. Tartışmalı yargı düzenlemesi hakkında ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelere karşı ülke genelinde kitlesel protestoların yoğunlaşması ve genel grevlere gidilmesi üzerine tasarı konusunda geri adım attı.

İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!

"ŞİDDET YANLISI BİR AZINLIK, İSRAİL'İ PARÇALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Netanyahu, "gerçek bir diyaloğa fırsat vermek amacıyla Meclis tatilinden sonrasına kadar tartışmalı yasa tasarılarına mola verme kararı aldığını" söyledi. Haftalardır ülke genelinde artan protestoların hedefinde olan Netanyahu, "Kabul edemeyeceğim bir şey var. Şiddet yanlısı bir azınlık, İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmek istiyor ve askerlik hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor. Bu korkunç bir suçtur." dedi.

"KAYBOLAN DENGEYİ ÖYLE VEYA BÖYLE YENİDEN KURACAĞIZ"

Netanyahu, yargı reformunu ertelediğini ifade ederek, "Ulusal sorumluluk gereği, yargı reformunun ikinci ve üçüncü oturumlarını Meclisin bu döneminde yapmayı erteleyerek, daha geniş bir konsensüse varmak amacıyla Meclisin gelecek döneminde yapma kararı aldım. Bir yandan bireysel hakları daha fazla güçlendirirken, yargıda kaybolan dengeyi öyle veya böyle yeniden kuracağız.”

Netanyahu'nun yargı düzenlemesini askıya alacağına yönelik haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. İsrail basını, Ben-Gvir’in, yargı düzenlemesinin durdurulması halinde istifa edeceğini ve "koalisyon hükümetini devirme" tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!

HALKI SOKAĞA DÖKEN YARGI REFORMU

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu. Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.

İlgili Haberler
Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!
Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!
ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!
ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!
Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!
ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!
ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
Son Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!
İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!
Elon Musk'ın yazışmaları sızdı! Twitter'ın kasasında dört aylık para kaldı!
Elon Musk'ın yazışmaları sızdı! Twitter'ın kasasında dört aylık para kaldı!
İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!
İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!
Su ürünleri denetiminde köpek balığı ele geçirildi!
Su ürünleri denetiminde köpek balığı ele geçirildi!
ABD'den Suriye açıklaması: "Washington, Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı düşünmüyor"
ABD'den Suriye açıklaması: "Washington, Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı düşünmüyor"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sessizliğini bozdu, "yargı reformunun" derhal durdurulmasını istedi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sessizliğini bozdu, "yargı reformunun" derhal durdurulmasını istedi
Çok Okunanlar
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşutu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşutu!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Netanyahu geri adım attı tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağını bildirildi
Netanyahu geri adım attı tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağını bildirildi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!