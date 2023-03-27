İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı! Yargı düzenlemesini erteledi!

Günlerdir milyonlarca İsrail halkının sokakta protestolar yapmasına neden olan yargı reformuna ilişkin Netanyahu geri adım attı. Tartışmalı yargı düzenlemesi hakkında ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelere karşı ülke genelinde kitlesel protestoların yoğunlaşması ve genel grevlere gidilmesi üzerine tasarı konusunda geri adım attı.

"ŞİDDET YANLISI BİR AZINLIK, İSRAİL'İ PARÇALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Netanyahu, "gerçek bir diyaloğa fırsat vermek amacıyla Meclis tatilinden sonrasına kadar tartışmalı yasa tasarılarına mola verme kararı aldığını" söyledi. Haftalardır ülke genelinde artan protestoların hedefinde olan Netanyahu, "Kabul edemeyeceğim bir şey var. Şiddet yanlısı bir azınlık, İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmek istiyor ve askerlik hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor. Bu korkunç bir suçtur." dedi.

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"KAYBOLAN DENGEYİ ÖYLE VEYA BÖYLE YENİDEN KURACAĞIZ"

Netanyahu, yargı reformunu ertelediğini ifade ederek, "Ulusal sorumluluk gereği, yargı reformunun ikinci ve üçüncü oturumlarını Meclisin bu döneminde yapmayı erteleyerek, daha geniş bir konsensüse varmak amacıyla Meclisin gelecek döneminde yapma kararı aldım. Bir yandan bireysel hakları daha fazla güçlendirirken, yargıda kaybolan dengeyi öyle veya böyle yeniden kuracağız.”

Netanyahu'nun yargı düzenlemesini askıya alacağına yönelik haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. İsrail basını, Ben-Gvir’in, yargı düzenlemesinin durdurulması halinde istifa edeceğini ve "koalisyon hükümetini devirme" tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

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HALKI SOKAĞA DÖKEN YARGI REFORMU

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu. Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.