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İsrail Başsavcısından kritik Netanyahu açıklaması

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu.

İsrail Başsavcısından kritik Netanyahu açıklaması

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimler öncesi yaşanan bu gelişmenin sandığı olan etkisi ise ülkede tartışmalara yol açtı.

Kaynak: İHA

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