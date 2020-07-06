İsrail belediyesi, Doğu Kudüs'te 30 Filistinliye yıkım tebligatı gönderdi

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde yaşayan 30 Filistinliye ev ve yapılarının yıkılacağını bildiren tebligat yolladı.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kudüs Belediyesi söz konusu kişilerin ev ve yapılarının "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkılacağını bildirdi.



Haberde belediye ekiplerinin, yıkım tehdidi altındaki yapıların fotoğraflarını çektiği aktarıldı.



İsrail belediyesinin yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil etmesi nedeniyle Filistinliler evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor.



- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.



Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA