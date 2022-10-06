İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şakin Özkan Torunlar biyografisi

Türkiye'nin İsrail büyükelçiliğine atanan Şakir Özkan Torunoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte Şakir Özkan Torunlar biyografisi...

Rukiye Karapunar
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İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şakin Özkan Torunlar biyografisi

4 yıl aradan sonra Türkiye tarafında İsrail büyükelçiliğine atama yapıldı. Atanan ismin Şakir Özkan Torunlar olmasının ardından yeni büyükelçinin kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte Şakir Özkan Torunlar biyografisi...

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

1960 Mersin doğumlu Şakir Özkan Torunlar, evli ve 1 çocuk babasıdır.

TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

1983 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Torunlar, dış ilişkilerde çeşitli görevlerde bulundu.

İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şakin Özkan Torunlar biyografisi

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü olan Torunlar, 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.

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