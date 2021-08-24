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İsrail, delta varyantı kararı! 30 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılacak

Kovid-19'un delta varyantının aşıların etkinliğini azaltması nedeniyle İsrail'de Sağlık Bakanlığı 30 yaş ve üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulamasını başlattı.

İsrail, delta varyantı kararı! 30 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılacak

Koronavirüs salgının Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken söz konusu varyantın aşıların etkinliğini düşürmesi nedeniyle birçok ülkede üçüncü doz aşılama başladı. Bu kapsamda İsrail'de Tel Aviv yönetimi üçüncü doz aşılama ile salgının etkisini azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan İsrail'de  geçtiğimiz ay sonunda delta varyantı nedeniyle  60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta 50 yaş üstü, 20 Ağustos'ta da 40 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

İsrail'de 30 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşılama başlıyor

Bu grupların dışında yaş kriteri olmadan sağlık çalışanları ve öğretmenlere de 3. doz aşı uygulanmasına onay verilmiştir. 

Öte yandan yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 911 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 450 bin kişiye ikinci, 1 milyon 575 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Toplam vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ülkede, 6 bin 864 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de 30 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşılama başlıyorİsrail'de 30 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşılama başlıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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