İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisini kapatarak ezanın okunmasını engelledi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini kapatarak ezanı engellemesini şiddetle kınadı.

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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisini kapatarak ezanın okunmasını engelledi

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin El Halil'deki kutsal mekanlara yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin ibadet için gelenlerin girişini engellemek üzere Harem-i İbrahim Camisini kapatması ve ezan okunmasını engellemeye çalışmasının şiddetle kınandığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin güvenlik güçleri korumasında El Halil kentinde Filistin halkı ve kutsallarına yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarıyla tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİNİ KAPATARAK EZANI ENGELLEDİ

Filistin halkına yönelik devam eden barbarca saldırılar ile kutsallara yönelik mükerrer ihlallerin sonuçlarından İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma da bölgede şiddet ve istikrarsızlığı besleyen bu tehlikeli uygulamalara karşı derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

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Hazreti Sare Günü" gerekçesiyle Filistinlilere kapatma kararı almıştı.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerce kutsal sayılan "Hazreti Sare Günü" gerekçesiyle Filistinlilere kapatma kararı almıştı.

Filistin Vakıflar Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Harem-i İbrahim Camisi'ni 18 Kasım Cuma günü ikindi vaktinden 19 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerine kadar kapatma kararı aldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, İsrail'in, Yahudi bayramlarını Filistinlilere karşı bir baskı aracı olarak kullandığı, toplu cezalandırma uyguladığı, kutsal mekanlara ulaşımlarını engellediği ve askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarını sıkılaştırdığı belirtilmişti.

KAYNAK: AA

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