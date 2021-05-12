İsrail, Gazze’deki çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktı!

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Batı medyasının görmezden geldiği katliama sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ederken İsrail, Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

İsrail medyası El-Şuruk Kulesi'nin vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu.

SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN OLDU MU?

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SALDIRILARDA 56 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından sürdürülen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56'ya, yaralı sayısının ise 335'e yükseldiği bildirilmişti.