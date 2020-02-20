İsrail, Gazze'deki Filistinliler için çalışma izni kontenjanını artırdı

KUDÜS (AA) - İsrail, bugün itibarıyla Gazze Şeridi'nden çalışmak üzere gelen Filistinli işçi kontenjanını 7 bine çıkardı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan habere göre, Tel Aviv yönetimi çarşamba gününe kadar Gazze Şeridi sakini 5 bin 500 Filistinliye çalışma izni verdi. İsrail bugün itibarıyla kotayı yükselterek, izin verdiği kişi sayısını 7 bine çıkardı.

İsrail’in kontenjanı 10 bine kadar çıkarmayı planladığı belirtilen haberde, bu sayının Hamas’ın Gazze’de kontrolü sağladığı 2007 yılından bu yana en yüksek oran olduğuna dikkat çekildi.

Çalışma izni verilen kişi sayısı 2006 yılında 15 bine kadar çıkarılmış, Hamas’ın kontrolünden sonra verilen izinlere kısıtlama getirilmişti.

Haberde, İsrail’de iş bulması halinde bir Filistinlinin aylık 1460 ila 2 bin 40 dolara kadar para kazanabileceği aktarılarak, bu ücretin bir işçinin Gazze’de kazandığının 10 katı olduğu kaydedildi.



Haberde söz konusu adımın, İsrail’in Gazze Şeridi ile sükuneti sağlama çabaları çerçevesinde atıldığına işaret edildi.



İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA