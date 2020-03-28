İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları tarafından Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı iki noktaya saldırılar yapıldı.

Saldırılara ilişkin Gazze'den ve İsrail'den bir açıklama gelmezken, İsrail ordusu tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği yerleşim bölgelerine Gazze'den roket fırlatıldığını belirtilmişti.