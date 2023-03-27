İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ülke genelinde kitlesel protestolar ve grevlerle siyasi krize yol açarken, sağcı hükümetin destekçilerinden de "karşıt gösteri" çağrıları geliyor.

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İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesine karşı binlerce İsraillinin katıldığı protestolar gerçekleştirilirken, aşırı sağcı koalisyon yanlıları da Netanyahu'nun düzenlemeyi askıya alma ihtimaline karşı sokağa çıkma kararı aldı.

Hükümet yanlılarının, hükümet karşıtlarıyla eş zamanlı olarak Batı Kudüs ve Tel Aviv'de aynı noktalarda, ilk kez kitlesel gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

İSRAİL İÇ SAVAŞAMI SÜRÜKLENİYOR?

İsrail Meclisinin Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'nun başkanlığını yapan ve tartışmalı yargı düzenlemesinin mimarı kabul edilen Milletvekili Simcha Rothman, hükümete destek vermek ve yargı düzenlemesinin durdurulmasını önlemek için sağcı destekçilerini sokağa çağırdı.

Aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Rothman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, destekçilerini, bugün hükümet karşıtı gösterilere sahne olması beklenen Batı Kudüs'teki İsrail Meclisinin önünde toplanmaya çağırdı.

Rothman, "Seçimlerimizi çalamayacaklar!", "Halk, yargı sisteminin radikal bir şekilde elden geçirilmesini istiyor.", "Dışarı çıkın ve seçimi halka geri verin." ifadelerini kullandı.

Şiddet eylemleriyle bilinen "La-Familia" adlı aşırı sağcı örgüt de akşam saatlerinde, 13 haftadır yargı düzenlemesine karşı gösterilere sahne olan Tel Aviv’in merkezindeki Kaplan Caddesi'nde bir protesto organize etti.

Hükümet karşıtı gruplar ise olası kışkırtma ve şiddet eylemlerine karşı, taraftarlarını aşırı sağcı grupların bulunduğu noktalardan uzak durmaya çağırdı.

İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor

NETANYAHU'NUN SAVUNMA BAKANI'NI GÖREVDEN ALMASI SONRASI HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU" FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.

KAYNAK: AA

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