İsrail ile Arap ülkesinden art arda gizli toplantılar!

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililer, "artan İran tehdidine karşı bilgi paylaşımı ve koordinasyon" için gizli toplantılar yürüttü.

İKİ ÜLKE YAKIN ZAMANDA İKİ GİZLİ TOPLANTI YAPTI

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından düzenlenen toplantıların ilkinin ilkbaharda, ikincisinin ise kısa süre önce düzenlendiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, İsrail ve BAE arasındaki görüşmelerin İran ile ilişkilerde diplomatik, askeri ve istihbarat alanındaki iş birliğini artırma amaçlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Arap ülkeleri arasında özellikle İsrail-Filistin sorunu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri bulunuyor.