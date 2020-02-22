İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin ise bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı.

Kaynak: İHA