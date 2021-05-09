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İsrail işgali altındaki Filistinlilere Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da destek gösterisi

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki müdahalelerine maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

İsrail işgali altındaki Filistinlilere Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da destek gösterisi

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde toplandı.

Eylemde, Kudüs, Kudüslüler ve Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar atıldı.

Katılımcı grupları temsilen konuşma yapan Es-Saika Örgütü üyesi Muhyiddin Ebu Dakka, "Filistinliler teslim olmayacaklar. Haklarını ya da topraklarını kaybetmeyecekler." dedi.

Kudüs'teki Filistin halkına yönelik daimi desteklerini vurgulayan Ebu Dakka, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik muhtemel baskını karşısında da yeni bir zafer çağrısı yaptıklarını aktardı.

Ebu Dakka, İsrail'in planlarıyla mücadelede Kudüs'ü desteklemek için sarf edilen çabalarda dayanışma ve birlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan saldırılar ve düşmanla mücadelede Filistin halk intifadasının birleşik liderliğini oluşturmasını isteyen Ebu Dakka, Kudüs'te yaşananlar karşısında, uluslararası kurumlara sessizliklerini bozmaları ve İsrail yandaşlığını bırakmaları çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar İbrani takvimine göre kutladıkları, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs'ü işgalinin bu yıl ramazan ayının 28. gününe denk gelen "Kudüs Günü" olarak adlandırdıkları 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

İsrail işgali altındaki Filistinlilere Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da destek gösterisi

İsrail işgali altındaki Filistinlilere Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da destek gösterisi

İsrail işgali altındaki Filistinlilere Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da destek gösterisi

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