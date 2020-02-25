İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ticari geçişlere kapatma kararı aldı

GAZZE (AA) - İsrail, Refah'ın doğusunda bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, yakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar dışında ticari geçişlere kapatma kararı aldı.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, bugünden başlamak üzere ve ikinci bir talimata kadar Kerm Ebu Salim'i yakıt ve ilaç dışında tüm ticari geçişlere kapatma kararının, Gazze'de özel sektörde faaliyet gösteren firmalara iletildiğini söyledi.

Gazze ile İsrail arasındaki tek ticari sınır kapısı olma özelliği taşıyan Kerm Ebu Salim'den inşaat, yakıt, gıda maddesi ve diğer ticari malların geçişi yapılıyor.

Gazze'de bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyordu.

İsrail dün de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürmüş ve Gazze'ye yolcu geçişi için kullanılan tek sınır kapısı Beyt Hanun'u (Erez) da kapatmıştı.











Kaynak: AA