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İsrail medyasından dikkat çeken yorum! "Savaşın en büyük kazananı Erdoğan"

İsrail merkezli gazete, Ankara'nın Ukrayna krizindeki duruşunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeleme rolünde başarılı olduğunun altı çizilerek, "Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan" yorumunu yaptı.

İsrail medyasından dikkat çeken yorum! "Savaşın en büyük kazananı Erdoğan"

Türkiye, Moskova-Kiev hattında ateşkesi sağlamak için diyalog çağrılarında bulunmaya ve diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın gerilime ilişkin duruşunu aktarırken, "Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Ukrayna'da "Şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleme rolünün hem Moskova'dan hem de Batı'dan takdir topladığı belirtildi.

İsrail medyasından dikkat çeken yorum! Savaşın en büyük kazananı Erdoğan

"TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKEYLE İLİŞKİLERİ VAR"

İki ülke arasında savaş başladığında Erdoğan'ın NATO müttefikleriyle aynı çizgide kalarak Rusya'nın operasyonunu kınadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Türkiye'nin Moskova'ya yaptırım uygulamadığı, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le iyi ilişkilere sahip olduğu anımsatıldı.

"DENGELEDİ"

Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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