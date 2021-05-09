Doğu Kudüs'te, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslüman cemaate müdahalesiyle başlayan ve 90 kişinin yaralandığı saldırılar devam ediyor. Gerilimin yüksek olduğu bölgeye ilişkin kişisel sosyal medya hesabında kullandığı ifadelerle tepki toplayan aşırı sağcı İstail Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. İşte İsrail Milletvekili Itamar Ben-Gvir kimdir? Kaç yaşında? | Itamar Ben-Gvir siyasi hayatı ve tüm detaylar...

İSRAİL MİLLETVEKİLİ ITAMAR BEN-GVİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

45 yaşındaki Ben-Gvir 6 Mayıs 1976'da doğdu ve Kudüs'ün zengin Mevaseret Zion banliyösünde büyüdü. Babası Kudüs'te Iraklı Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir benzin şirketinde çalıştı ve yazılı olarak uğraştı. Annesi, Irgun'da gençken aktif olan ve ev hanımı olan Kürt bir Yahudi göçmendi.

Ailesi laikti, ancak gençken Birinci İntifada sırasında dini ve radikal sağ görüşleri benimsedi. Önce Arapların İsrail'den çıkarılmasını savunan Moledet'e bağlı sağcı bir gençlik hareketine katıldı ve daha sonra daha da radikal olan Kach ve Kahane Chai'nin gençlik hareketine (İsrail hükümeti tarafından yasaklanan parti) katıldı.

Kach'ın gençlik koordinatörü oldu ve 14 yaşında gözaltına alındığını iddia etti. 18 yaşında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne zorunlu askere alınmak için reşit olduğunda, aşırı sağ siyaseti nedeniyle IDF tarafından hizmetten muaf tutuldu.

Ben-Gvir ilişkili devam Kahanist hareketi, olduğu partisinin bölgesinin Otzma Yehudit Kahane'nin ideolojik ardılları biri olduğu söylenir. 1990'larda Oslo Anlaşmalarına karşı protestolarda aktif rol aldı. 1995'te, Başbakan Yitzhak Rabin suikastından birkaç hafta önc , Ben-Gvir ilk kez televizyonda Rabin'in arabasından çalınan bir Cadillac amblemiyle göründüğünde kamuoyunun dikkatini çekti.

Ancak Otzma Yehudit partisini kurarken, bunun bir Kach Kahane Chai veya kıymık grup olmayacağını iddia etti. Düzinelerce iddianameyle sonuçlanan bir dizi aşırı sağ faaliyet gerçekleştirdi. Kasım 2015'te yaptığı bir röportajda 53 kez suçlandığını iddia etti. Çoğu durumda, suçlamalar mahkemeden atıldı.

Ben-Gvir, Kudüs'te büyüyen ve Maariv günlük gazetesinin eski sahibi Ofer Nimrodi'nin uzak bir akrabası olan Ayala Nimrodi ile evli . Çiftin beş çocuğu var ve Hebron'da yaşıyorlar.

ITAMAR BEN-GVİR SİYASİ HAYATI

Ben-Gvir, Michael Ben-Ari'nin 18. Knesset'inde parlamento asistanıydı.

23 Temmuz 2017'de, Kudüs'teki Başbakanlık ofisinin dışında düzinelerce insanı içeren bir protestoya liderlik etti. (Protesto, ikisi tarafından düzenlenen Lehava ve Otzma Yehudit)

25 Şubat 2019'da Ben-Gvir, İsrail'e sadık olmayan Arap İsrail vatandaşlarının "sınır dışı edilmesi" gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir bir fotoğrafı vardı Baruch Goldsten , 29 Müslümanı katletti evinde asılı 1994 yılında Ataların mağarasındaki, Naftali Bennett'in başkanlığındaki birleşik hak listesinde yer almasına izin verilmesi umuduyla 2020 İsrail yasama seçimlerine hazırlık olarak bunu kaldırdı.

Ben-Gvir, Eylül 2019'da İsrail yasama seçimlerinde birleşik Noam / Otzma Yehudit seçim listesinin ilk yuvasında Knesset'te bir sandalye için aday olmayı planlamıştı, ancak iki parti Otzma'nın birleşik liste (Noam'ın aynı fikirde olmadığı).

Ben-Gvir, 2021 İsrail yasama seçimlerinde çalışan Otzma Yehudit, Noam ve Dini Siyonist Parti'yi içeren ortak bir listenin üçüncü sırasındaydı. İttifak altı sandalye kazandığı için Knesset'e seçildi.

Ben-Gvir, birçok iddianamede bazen kendisini temsil etti ve birkaç yargıcın önerisiyle hukuk okumaya karar verdi. Ben-Gvir, Ono Akademi Koleji'nde hukuk okudu

Çalışmalarının sonunda İsrail Barosusabıka kaydı nedeniyle baro sınavına girmesini engelledi. Ben-Gvir, kararın siyasi amaçlı olduğunu iddia etti. Bir dizi temyizden sonra bu karar bozuldu, ancak Ben-Gvir'in ilk olarak o sırada suçlandığı üç ceza davasını sonuçlandırması gerektiğine karar verildi.

Her üç davada da yasadışı bir şekilde toplanma ve bir memuru rahatsız etme gibi suçlardan beraat ettikten sonra, Ben-Gvir'in sınava girmesine izin verildi. Yazılı ve sözlü sınavları geçti ve uygulama hukuku lisansı aldı.

Bir avukat olarak Ben-Gvir, terörizm ve nefret suçlarından şüphelenilen bir dizi aşırı sağcı Yahudi aktivisti temsil etti. Önemli müşteriler arasında Benzi Gopstein ve Duma kundaklama saldırısında suçlanan iki genç bulunmaktadır. Haaretz , Ben-Gvir'i hukuki sorunlarla karşı karşıya olan aşırılık yanlısı Yahudiler için "gidilecek adam" olarak nitelendirdi ve müşteri listesinin "Yahudi terör vakaları ve İsrail'deki nefret suçlarındaki şüphelilerin" Kim Kimdir "gibi okunduğunu" bildirdi. Ben-Gvir, Yahudilerin Yahudi olmayanlarla evliliklerine karşı çıkmakta aktif olan aşırı sağ İsrail asimilasyon karşıtı Lehava'nın da avukatıdır ve vakfa dava açmıştır .

Ben-Gvir, aşırı sağcı Yahudi aktivistler için bir avukat olarak çalışmasının, para için değil, onlara yardım etme arzusundan kaynaklandığını söylüyor.