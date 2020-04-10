Uzun ve dar bir şekle sahip olan İsrail, 470 km uzunluğunda olup, en geniş bölgesi yaklaşık 135 km'dir. Peki İsrail ne zaman kuruldu? İşte detaylar...

Tevrat'a göre İsrail

Tevrat'a göre; Yakup ailesi ile göç ederken, Tanrı'nın bir meleği insan kılığında Yakup'a görünür. Ailesini nehrin karşısına taşıdıktan sonra Yakup, melek ile gün ağarıncaya kadar güreşir.

Melek, Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca ona, 'Beni bırak, gün ağarıyor' der. Fakat Yakup, "Beni kutsamadıkça seni bırakmam" der. Yakup mücadele eder ve nihayetinde Tanrı'nın meleğini yener. O da Yakup'u Tanrı'yla mücadele eden anlamına gelen İsrail adıyla kutsar.

Böylece Tanrı tarafından Yakup'un adı İsrail olarak değiştirilmiş olur. Bu nedenle Yakup'un soyundan gelenlere İsrailoğulları denir. Bu olaydan sonra Yakup, Mısır'a göçtüğünde sülalesi İsrailliler olarak anılır.

İsrail devleti nasıl kurulmuştur?

1947 yılında Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı adlı bir planı duyurdu. Plan, bağımsız Arap ve Yahudi devletlerinin ve uluslararası statüde bulunan Kudüs'ün oluşumunu öngörüyordu. Plan İsrail Yahudi Ajansı tarafından kabul edildi fakat Arap liderler planı reddetti. 1948 yılında İsrail Yahudi Ajansı, İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti ve 1948 Arap İsrail Savaşı ile beraber İsrail manda bölgelerin çoğunda kontrolü ele geçirdi.

Şeria ve Gazze bölgeleri Arap ülkeleri kontrolünde kaldı. Bu tarihten sonra İsrail, Arap ülkeleriyle birkaç defa daha savaşa girdi ve 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı'nın ardından İsrail Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Gazze bölgelerini işgal etti. Bu gelişmelerle beraber İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'ü yasalarca kendi toprağı olarak saydı.

Batı Şeria bölgesini yasaya dahil etmedi. İsrail'in Filistin topraklarını işgali, dünyanın en uzun askeri işgali olarak da bilinir. İsrail Filistin tartışmaları henüz barışla sonuçlanmamış olsa da İsrail, Mısır ve Ürdün devletleri arasında barış antlaşmaları imzalanmıştır.

İsrail'in tarihi nasıldır?

İsrail ve Yahuda Krallıkları'nın çıkış tarihi Demir Çağı'na dayanır. M.Ö. 720 yılı civarında Asur İmparatorluğu, İsrail tahrip etti. Yahuda daha sonra Babil İmparatorluğu, Fars İmparatorluğu ve Helen İmparatorlukları tarafından fethedilmiştir.

M.Ö. 110 yılında gerçekleştirilen ve başarılı olan Maccabean İsyanı bağımsız bir Yahudi krallığının önünü açtı fakat M.Ö. 63 yılında Haşmonayim Hanedanı, Roma Cumhuriyeti'nin bağımlı devleti olunca bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olay neticesinde M.Ö. 35 yılında Herodyen Hanedanlığı kuruldu ve M.S. 6 yılında Yahudiye kuruldu. Yahudiye, Yahudi - Roma Savaşları'nda düşene kadar Roma İmparatorluğu bölgesi oldu.

İsrail'i ilk tanıyan ülke hangisi?

Türkiye, 28 Mart 1949'da İsrail'i resmen tanıyan ilk Müslüman devlet oldu. Türk Hükümeti bu kararını, “İsrail BM'ye üye olmuştur; dolayısıyla Türkiye de, yeni kurulan bu devleti BM örgütünün evrenselliği ilkesi çerçevesinde tanımıştır” şeklinde açıklamıştı.