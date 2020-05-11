İsrail ordusu Filistin Halk Cephesi liderlerinden birini gözaltına aldı

NABLUS (AA) - İsrail ordusu, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lider kadrosundan Zahir eş-Şişteri'yi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Şişteri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Şişteri'nin gözaltına alınması sırasında, Filistinli gençlerle İsrail kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Şişteri'nin gözaltına alınmasına engel olmak isteyen Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı.

Daha önce birçok kez İsrail'de hapis yatan Şişteri, Nablus'ta Cephenin Filistin örgütleri koordine komitesinde üye olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA