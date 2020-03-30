İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Hizma beldesi ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail polisi burada dezenfekte çalışması yapan biri kadın 7 Filistiniyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinlilerin gözaltına alınırken İsrail güçlerinde darbedildiği ifade edildi.

İsrail güçleri daha önce de Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA