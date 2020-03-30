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İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Hizma beldesi ile Şuafat Mülteci Kampı'na...

İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Hizma beldesi ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail polisi burada dezenfekte çalışması yapan biri kadın 7 Filistiniyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinlilerin gözaltına alınırken İsrail güçlerinde darbedildiği ifade edildi.

İsrail güçleri daha önce de Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA




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