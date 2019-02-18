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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığı; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara saldırdığı belirtildi.

DHA

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