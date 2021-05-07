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  3. İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı: Namaz kılan cemaate gaz ve ses bombası attılar!

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı: Namaz kılan cemaate gaz ve ses bombası attılar!

İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Cemaati dağıtmaya çalışan polisler, özellikle kadın ve çocukların panik dolu anlar yaşamasına sebebiyet verdi.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı: Namaz kılan cemaate gaz ve ses bombası attılar!

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

SES VE GAZ BOMBALARIYLA SALDIRDILAR

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

FİLİSTİNLİLERE İZİN YOK

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.

Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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