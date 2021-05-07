İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı: Namaz kılan cemaate gaz ve ses bombası attılar! İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Cemaati dağıtmaya çalışan polisler, özellikle kadın ve çocukların panik dolu anlar yaşamasına sebebiyet verdi.

A+ A-

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. SES VE GAZ BOMBALARIYLA SALDIRDILAR Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi. FİLİSTİNLİLERE İZİN YOK Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. GERİLİM SÜRÜYOR İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor. FAHRETTİN ALTUN'DAN SALDIRIYA TEPKİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti. Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi. İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.



İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.



Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021 Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü