İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 kararına engellilerden kınama

EDİRNE (AA) - Edirne İl Engelli Meclisi, İsrail Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması durumunda "engelliler ile ağır kronik hastalığı bulunanların solunum cihazlarından en son faydalandırılacak kişiler olacağı" yönündeki kararlarını kınadığını bildirdi.

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in aldığı kararın ayrımcılık ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

Yaşam hakkının hiyerarşisinin olmadığını aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:

"İsrail Sağlık Bakanlığı'nın kararını insanlık suçu olarak görüyor ve buna tepki veren İsrail'deki engelli örgütlerini destekliyoruz. İsrail Adalet Bakanlığı Engelliler için Eşit Haklar Komisyonu’nun ayrımcılık olarak ifade ettiği bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin de ihlali anlamına gelir. Yaşam Hakkı ile Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar Sözleşme'de art arda iki maddede tanımlanmıştır ve taraf devletler engellilerin korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Sağlıklı bireyin makbul ve muteber yurttaş olarak görülüp ölüm döşeğindekiler, psikolojik travma geçirenler, tedavisi olmayan hastalığı bulunanlar veya yaşlılığa bağlı bunaması olanların da engelliler gibi gözden çıkarılması, tedavi sırasında solunum cihazlarından öncelikle kurtulma şansı yüksek olanların yararlandırılması evrensel insan hakları normlarına olduğu kadar, tıp etiğine de aykırıdır."

İsrail Sağlık Bakanlığı’na bu kararı geri çekme çağrısında bulunduklarını belirten Tokgöz, çatışma, işgal, ekonomik buhran, toplumsal kriz, afet ve salgın dönemlerinde devletlerin insan hakları konularına yaklaşımının kendini ele verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA