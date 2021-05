İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan skandal açıklama: Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceğiz!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, The Times of Israel gazetesine göre, Filistinli direniş gruplarının roket saldırılarından en büyük zararı gören kentlerden Askalan'ı ziyaret ederek burada yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini ve şu an için ateşkes planlamadıklarını belirtti.

"SALDIRILARA DEVAM EDİP UZUN VADEDE SÜKUNET SAĞLAYACAĞIZ"

İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak." dedi.

Gantz, Gazze'de sivil yerleşim noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı uluslararası tepkilere ilişkin ise, "İsrail vatandaşlarını koruma görevimize karşı ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE 500 HEDEFE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, devam eden hava saldırılarında Filistinli direniş gruplarının kullandığı binaların, yer altı mahzenlerinin ve yer altına gizlenmiş roketatarların, Hamas'ın üst düzey askeri yöneticilerinin ve evlerinin hedef alındığı ifade edildi.

14'Ü ÇOCUK 48 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinli şehit oldu, 305 kişi de yaralandı.