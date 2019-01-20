İsrail: "Suriye’nin attığı bir roketi etkisiz hale getirdik"

İsrail ordusu, Suriye topraklarından Golan Tepeleri'ne doğru atılan roketi havada etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Suriye'de ise İsrail'in ülkenin güney kesimini hedef aldığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adrei, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye tarafından kuzeydeki Golan Tepeleri'ne doğru atılan bir roket saldırısı Demir Kubbe sistemi tarafından yakalanarak etkisiz hale getirdi" dedi. Adrei, İsrail askerlerinin roketin düştüğü bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderdiğini belirtti.

Aynı saatlerde Suriye Resmi Haber Ajansı SANA ise geçtiği haberde "Hava savunması İsrail saldırısına cevap verdi" ifadesini kullandı. Haberde, "İsrail saldırısı ülkenin güney kesimini hedef aldı. Savunma sistemimiz saldırıyı hedefine ulaşamadan engelledi" denildi.

Suriye hava savunma sisteminin İsrail'in saldırılarını Suriye'nin güneybatı bölgesinde, Kuzey Kuneytre kırsalında engellediği belirtildi. Suriye rejim yanlıları, İsrail tarafından atılan 9 füzenin rejimin füze savunma sistemi tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA