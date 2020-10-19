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İsrail televizyonundan Trump'a ilişkin çarpıcı iddia!

İsrail televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını iddia etti.

İsrail televizyonundan Trump'a ilişkin çarpıcı iddia!

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün yapacağı paylaşım ile Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını duyuracak. 

Kanal 12'de yer alan haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı belirtildi.

İsrail medyasında önceki günlerde yer alan haberlerde de Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği belirtilmişti. 

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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