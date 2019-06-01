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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu!

Suriye'den İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından İsral uçaklarının Suriye'yi vurduğu bildirildi.

İsrail uçakları Suriye'yi vurdu!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye'den atılan füzeler İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri bölgesine düştü.

Füze saldırısının ardından İsrail uçaklarının Suriye'yi vurmaya başladığı belirtildi.


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