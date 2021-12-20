İsrail yasak aşk skandalı ile çalkalanıyor! Dikkat çeken açıklama: Sen eşimi, o da seni seviyor ama sen bir aileyi yıkıyorsun İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad‘ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, aşk yaşadığı bir kadına ad vermeden Mossad'ın bir Arap liderinin doktoruyla yakın temasta olduğunu söylediği iddia edildi. Basında yer alan haberler İsrail'de tepkiye neden oldu.

1 6 2018 yılında İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad‘ın eski Başkanı Yossi Kohen'in birlikte olduğu evli bir hostese Mossad'ın gizli faaliyetlerini anlattığı ortaya çıktı. İsrail'in en çok izlenen televizyon kanallarından Kanal 13'ün haberine göre; Kohen'in yasak aşk yaşadığı kadının eşi ve İsrail finans piyasalarının tanınan ismi Gazi Şeykir, olaya ilişkin "Kohen, Mossad'la ilgili konular dahil çok şeyler anlattı." açıklamasında bulundu.