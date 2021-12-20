İsrail yasak aşk skandalı ile çalkalanıyor! Dikkat çeken açıklama: Sen eşimi, o da seni seviyor ama sen bir aileyi yıkıyorsun
İsrail yasak aşk skandalı ile çalkalanıyor! Dikkat çeken açıklama: Sen eşimi, o da seni seviyor ama sen bir aileyi yıkıyorsun
İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad‘ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, aşk yaşadığı bir kadına ad vermeden Mossad'ın bir Arap liderinin doktoruyla yakın temasta olduğunu söylediği iddia edildi. Basında yer alan haberler İsrail'de tepkiye neden oldu.