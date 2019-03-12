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  3. İsrailaAskerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı

İsrailaAskerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.

İsrailaAskerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Askerler Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapattı. Mukavemet gösteren Müslümanlar ise darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakolundan dumanların yükseldiği gözlendi.

Kaynak: İHA

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