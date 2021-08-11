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  3. İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan esnafa para cezası verildi

İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan esnafa para cezası verildi

İsrail'in başkenti Kudüs'teki dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası kesildi.

İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan esnafa para cezası verildi

Kudüs’ün Silsile Kapısı’nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için İsrail güçleri Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası verdi.

İmad Ebu Hatice'nin söylemine göre belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs’ün Silsile Kapısı’ndaki dükkanına baskın gerçekleştirdi.

İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için para cezası aldı!

YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Dükkanına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi; yasak" dediklerini belirtti. Ebu Hatice, Kudüs’teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamaya çalıştıklarını ifade etti.

İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için para cezası aldı!

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