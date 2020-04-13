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İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten hayatını kaybetti

KUDÜS - İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi. Bakshi'nin Kudüs'teki...

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten hayatını kaybetti

KUDÜS - İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakshi'nin Kudüs'teki bir hastanede yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olduğu ve hayati fonksiyonlarında gerileme kaydedilmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

Eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, 1993-2003 yıllarında ülkede dini merci olarak görev yapmıştı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.

Kaynak: AA




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