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İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar?

Dünyanın ismini çok duyduğu ülke olan İsrail, kadınların askerlik yapması ile gündemde olan bir ülkedir. Bu kapsamda belirli aralıklarla İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar? soruları yeniden gündem oldu.

İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar?

İsrail'de dünyaya geldiğini söyleyen şarkıcı Linet," Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.
Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada." diyerek asker kaçağı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından sıklıkla gündeme gelen İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar? sorularının yanıtı yeniden merak konusu oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar?

İSRAİL'DE KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU? İSRAİL ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR? 

İsrail'de erkekler gibi kadınlar da düzenli orduda askerlik yapmaktadır. Askere gitme yaşının 18 olduğu ülkede kadınlar 2 yıl, erkekler ise 3 yıl askerlik yapmaktadırlar. 

Öte yandan İsrail Ordusunda kadınlar birçok görevde bulunmuştur. Hava kuvvetleri, bünyesine kadınları almama kararı alsa da 1994 yılında bu karar kaldırılmıştır. Ayrıca kadınlara ön saflarda görev verilmemektedir. 

İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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