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İsrail'de korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildi

İsrail'de artan korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 902'ye, toplam can kaybı bin 256'ya ulaştı.

İsrail'de korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sırasında protestocuları aracı ile ezmek isteyen bir kişi son anda engellendi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor. Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutu yakınlarında bir araya gelen binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu'yu protesto ederek istifaya çağırdı. Güvenlik güçleri, gösterilerin yapıldığı meydana aracıyla dalmak isteyen bir kişiyi ise son anda engelledi. Aracı meydana ulaşmadan durduran güvenlik güçleri, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail'de artan korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 902'ye, toplam can kaybı bin 256'ya ulaştı.



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