İsrail'de koronavirüs ölümleri durdu!

Bir çok ülkenin salgın nedeniyle kırıldığı şu günlerde İsrail'den gelen haber gündem oldu. Ülke nüfusunun yüzde 50'den fazlasının aşılandığı ülkede ilk kez son 24 saat içinde koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı.

Ölüm haberlerinin kesilmesi umut veren bir işaret olarak görüldü. Öte yandan koronavirüs nedeniyle bu zamana kadar toplam 6346 kişi öldü.

9 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde 53'ü ikinci doz aşıyı yaptırdı. Ülkede şu ana kadar sadece iki dozlu Pfizer-BioNTech aşısının yapıldığı bildirildi. Hükümet ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayı çıkar çıkmaz, 12-15 yaşındakileri de aşılamayı planlıyor.