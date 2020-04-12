İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 103'e ulaşırken, 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 878'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hastalardan 174'ünün durumunun ağır olduğu, 1388 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Batı Kudüs'teki bazı mahallelerdeki önlemler artırıldı

Öte yandan İsrail polisi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Batı Kudüs'te özellikle Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde önlemlerini artırdı.

Polis, söz konusu mahallelerdeki kontrol noktalarının sayısını yükseltirken, zorunlu nedenler dışında kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Batı Kudüs'teki 1900'den fazla Kovid-19 vakasının yüzde 75'i kentteki Ultra-Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunuyor.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.



Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti







Kaynak: AA